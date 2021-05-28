В июне станет доступна бета-версия мобильной операционной системы Apple iOS 15, а ее релиз для всех состоится осенью. Стало известно, что ее пользователи смогут вести дневник потребления пищи с помощью iPhone.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил известный инсайдер Коннор Джуисс.

Джуисс написал, что в новой операционной системе для смартфонов Apple ожидается обновление встроенного сервиса "Здоровье" (Health). Скриншотов он не привел, но заверил, что видел iOS 15.

Пока неясно, насколько обширной может быть эта функция. Вероятно, она позволит пользователям регистрировать продукты, которые они потребляют, предоставлять подробную информацию о питании и будет помогать отслеживать потребляемые калории. Неизвестно, потребуется ли пользователям вручную вводить всю информацию или Apple работает над какой-то базой данных продуктов питания.

Приложения с функцией контроля еды давно существуют на рынке и в магазине App Store. В iPhone сторонние программы можно связать с сервисом "Здоровье" и следить за общей активностью и потребленными калориями в одном приложении. Как правило, данные о пище вводятся с помощью сканирования штрихкода продукта или вручную.

Также, по данным Джуисса, в iOS 15 ожидаются:

обновленный ночной режим;

улучшения в приложении iMessage;

переработанные уведомления и значительные изменения пользовательского интерфейса.

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