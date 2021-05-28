В пятницу, 28 мая, член комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков выразил свою критику по поводу желания президента Украины Владимира Зеленского поговорить с американским лидером Джо Байденом раньше, чем состоится его встреча с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

В частности, Сергей Цеков считает, что даже если подобные переговоры состоятся, они не смогут повлиять на ход саммита в Женеве. Цеков добавил, что глава украинского государства будет убеждать хозяина Белого дома в том, что Украина должна стать "чуть ли не основной темой" грядущего разговора. Он усомнился в вероятности такого сценария.

"Это желание Зеленского показывает его очень большую наивность. Зеленский будет поднимать тему Крыма, тему Донбасса, будет рассказывать различные небылицы о России. Может быть, он посчитал, что если его слушают в Украине, его должны уже слушать и в мире. Чувствуется, у него появляется мания величия", - говорит Цеков.

Скриншот: t.me/nsnfm

Как сообщала "Страна", Зеленский хочет созвониться с Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве. В частности, Украина и США прорабатывают телефонный звонок между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

Напомним, ранее сообщалось, что американский и российский лидеры встретятся в Женеве. Ожидается, что Байден и Путин встретятся 15-16 июня после завершения первой международной поездки президента США с момента вступления в должность. Позже Кремль и Белый дом официально подтвердили встречу Путина и Байдена в Женеве. Там заявили, что саммит состоится 16 июня.

Также Белый дом сообщал, какие темы Байден и Путин обсудят в Швейцарии. Президенты обсудят проблемы, связанные с Украиной, Беларусью, а также темы стратегической стабильности.