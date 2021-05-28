Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко открыть для украинцев на границе пункты вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V". Николенко расценил это предложение как подрывное.

Об этом он заявил в комментарии "24 каналу"

Представитель МИД сказал, что информация о возможности открытия пунктов вакцинации пока звучит на уровне СМИ. К украинской стороне не поступало никаких официальных писем. В МИД напомнили, что российская вакцина не входит в перечень препаратов, которые утвердило Министерство здравоохранения, поэтому прививать ею запрещено.

Более того, российская вакцина и разговоры о ней являются элементом гибридной войны против Украины. В частности, таковым может быть и заявление Лукашенко, считает Николенко.

"Все попытки ввести "Спутник" в украинском дискурс ранее потерпели поражение. Мы не исключаем, что сообщение о пунктах вакцинации на границе с Украиной идут в русле таких подрывных усилий", - сказал спикер МИД.

Напомним, в Украине обсуждалась возможность прививать население российской вакциной и даже производить ее в Харькове, однако осенью посольство США прямым текстом запретило Украине покупать "Спутник V".

После этого риторика украинских властей по отношению к этой вакцине неизменно категорично жесткая, и в стране ее не будет принципиально.