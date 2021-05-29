Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 216/2021 "О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 28 мая.

Документ предполагает назначение стипендии главы государства Максиму Веремию (2009 года рождения) – сыну журналиста Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства в феврале 2014-го.

Кроме того, по указу Зеленского стипендию получила Кира Лабуткина (2010 года рождения) – дочь журналиста Дмитрия Лабуткина, погибшего в феврале 2015 года в результате обстрела противника близ Дебальцево Донецкой области.

Напомним, журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий погиб после нападения "титушек" во время Майдана 19 февраля 2014 года. Вооруженные "титушки" в камуфляже и масках избили журналиста и выстрелили в него. Он скончался около 06:00 во время операции.

После этого суд первой инстанции признал Юрия Крысина, которого обвиняли в избиении журналиста, виновным. Его приговорили к 4 годам условно. В октябре 2018 года Апелляционный суд отменил это решение и назначил реальный срок заключения для Крысина - 5 лет. В 2019 году Верховный суд окончательно оставил преступника под стражей.

16 февраля 2015 возле города Дебальцево во время выполнения боевого задания погиб редактор телерадиостудии Минобороны Украины "Бриз" капитан 3 ранга Дмитрий Лабуткин. После этого Минобороны определило 16 февраля профессиональным праздником военных журналистов Вооруженных сил Украины.