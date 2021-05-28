За минувшие сутки в Турции зарегистрировали 7 773 случаев заражения коронавирусом. Это более чем в восемь раз меньше, чем выявляли в стране в середине апреля.

Статистику опубликовало турецкое министерство здравоохранения.

По данным ведомства, показатель заражений 28 мая также самый низкий за последние три месяца. Всего в стране за время пандемии положительный результат тесты на коронавирус показали 5 228 322 раз.

А 16 апреля в Турции выявили 63 082 случая инфицирования, что стало максимумом с начала пандемии. После этого с 29 апреля по 17 мая в стране ввели полный локдаун. Власти закрыли все офисы.

Однако после снижения случаев заражений в Турции разрешили выходить из дома пожилым гражданам, которые получили две дозы вакцины от Covid-19. Тем же, кто еще не привился, можно гулять с 10 утра до 14 часов в рабочие дни. Однако при этом им запрещено пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, власти Турции сняли запрет на междугородние поездки. Снова начали работать детские сады, а желающие пожениться получили возможность зарегистрировать брак, но без торжественной церемонии.

Ранее "Страна" сообщала, что Чехия открывает границы для туристов из соседних стран, но пускать будут только людей с ковид-паспортами.

Мы также писали, что украинский Минздрав порекомендовал школам отказаться от массового празднования выпускных.