Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями украинского кинематографа, профильных ведомств и комитетов Верховной Рады и украинскими дипломатами о проблемных вопросах и перспективах развития киноиндустрии в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в пятницу, 28 мая.

"Много вопросов – как не война, то Covid-19, как не Covid-19, то дороги, но сейчас пришло время и руки дошли до кинематографа – к тому, что мы все любим и от которого очень тепло", – заявил Зеленский, открывая встречу.

По его словам, должно измениться отношение к кинематографу. Нужно наработать четкий план и стратегию, которые будут включать ответы на вопросы относительно необходимого количества кинофестивалей в Украине, учитывая опыт ведущих стран, считает президент.

Также, по словам Зеленского, надо пересмотреть объем финансирования кинофестивалей, сроки и привлечение специалистов, уровень представления Украины на международных кинофестивалях и потребности для улучшения имиджа.

Кроме того, президент акцентировал внимание на государственных киностудиях.

"Что мы с ними делаем – мы их финансируем, продолжаем ничего не делать, делаем их частными, делаем государственно-частное партнерство или забываем эту тему?",- спросил Зеленский.

Глава страны считает, что следует также решить: сколько нужно действующих киностудий, и, может, некоторые из них стоит превратить в музеи.

Также президент коснулся вопроса финансирования, эффективности рибейтов и системы налогообложения, которая будет способствовать появлению большего количества фильмов.

"2021 год является символическим, ведь в этом году, в частности, Украина празднует 30 лет независимости и 50-летие кинофестиваля "Молодость", – сказал президент.

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