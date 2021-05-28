Вечером в пятницу, 28 мая, в проливе Босфор случилось чрезвычайное происшествие. У нефтяного танкера Rava заглох мотор, и он начал свободно дрейфовать по течению, создавая опасность. Властям пришлось временно перекрыть пролив.

Видео инцидента появилось на Ютуб.

249-метровый танкер с сырой нефтью Rava с неисправным двигателем начало относить, когда он шел в сторону квартала Еникёй. Босфор срочно перекрыли для судов, а к танкеру выслали буксир и катер.

В Главном управлении береговой безопасности заявили, что буксир Kurtarma-8 и скоростной спасательный катер KEGM-5 были экстренно направлены к танкеру и остановили его в 300 метрах от берега.

Инцидент прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны"

"После того как оказалось заблокировано движение кораблей по Суэцкому каналу из-за севшего на мель судна, аналогичная проблема может возникнуть с Босфорским проливом.

Турецкие СМИ сообщают, что движение по Босфору остановлено из-за аварии танкера.

Если это затянется - то последствия для Украины могут быть масштабные. Через Босфор идёт львиная доля нашего экспорта. И значительная часть импорта.

Особенно с учётом необходимости увеличивать импорт топлива, если Белоруссия все-таки прекратит поставки бензина", - пишет телеграм-канал

Напомним, в конце марта гигантский контейнеровоз Ever Given застрял в Суэцком канале и на несколько дней перегородил движение по водной артерии.

Как писала "Страна", после этого инцидента в Египте крупнейшая компания международных контейнерных перевозок, логистики и обслуживания портовых терминалов из Дании Maersk решила открыть маршрут в обход Суэцкого канала. Она запустила свои контейнеры через Россию.