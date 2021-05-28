Госдепартамент США запросил у Конгресса 255 млн долларов на 2022 финансовый год для оказания помощи Украине для борьбы с российской агрессией.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу бюджетном запросе Госдепартамента

"Украина - 255 миллионов долларов. Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны", - сказано в документе.

Кроме того, предполагается, что часть запрошенных Госдепом средств также должна способствовать "улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности посредством реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности".



Другим важным направлением американское дипведомство также рассматривает поддержку работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая следит за ходом конфликта на Донбассе.

Также Госдеп запросил:

1,9 млрд на усиление союзников на Ближнем Востоке и помощи в противодействии Ирану и Китаю

810,4 млн на финансирование международного вещания для продвижения своих интересов в России, Китае и Иране

665 млн на помощь Европе, в том числе для отражения "растущих вызовов от России и Китая"

Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.

Напомним, ранее мы писали, что в США одобрили военную помощь Украине в размере $300 миллионов. В нее входит летальное оружие.

Также сообщалось, что с 2014 года до осени 2020-го США оказали Украине помощи на сумму около 4,1 млрд долларов.