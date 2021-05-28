В июне 28 мая курс доллара на межбанке опустился на 4 копейки, и неделя завершилась в рамках 27,49-27,51 грн/$.

Средние наличные курсы опустились на 5 копеек на продаже, и остались в старом диапазоне на покупке. Перед выходными зафиксировались следующие диапазоны:

27,55-27,65 грн/$ — на продаже;

27,25-27,45 грн/$ — на покупке.

Банкиры отмечали низкую активность в кассах, и говорили о превалирующей продаже доллара населением. Цены оптового наличного рынка опустились с 27,48-27,54 грн/$ до 27,48-27,52 грн/$.

Межбанк впал в спячку, активность была совсем низкой. А объем торгов еще сократился притом, что даже вчера был ниже среднего: с $97 млн до $94 млн.

"Лето на финансовом рынке настало немного раньше календаря. Активность межбанка совсем небольшая, как в отпускной сезон. Экспортеры получили НДС от Госказначейства и не торопятся расставаться с долларом. Импортеры тоже не активничают — спрос на доллар остается на низком уровне. Потому торговля проходит вяло. Даже притом, что в понедельник в США будет выходной и долларовые проплаты ходить не будут", — прокомментировал "Стране" настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

31 мая в Соединенных Штатах будет День поминовения (Memorial Day), будут вспоминать американских военнослужащих, погибших во всех войнах и конфликтах. Местные банки работать не будут, и долларовые платежи остановятся. На украинском межбанке сделки по покупке/продаже доллара будут происходить на условиях tom (поставка на следующий день) или через евро.

Это значит, большой активности на валютных торгах не будет. Также, как и сегодня. Бизнес продолжил переваривать выплаты по НДС. А Госказначейство еще перечислило компаниям 2,3 млрд грн. После чего общий объем майских выплат достиг 11,1 млрд грн, то есть была поставлена жирная точка в выплатах.

Но этот отчет не сильно расшатал котировки. На старте межбанка они сразу опустились на 2 копейки по сравнению со вчерашним закрытием — вышли на 27,51-27,53 грн/$. А после медленно менялись. Один раз просели до 27,4850-27,4950 грн/$, и после ходили между этими и уровнями и 27,51-27,53 грн/$.

Туда-сюда. Не очень широко. Под занавес торгов большинство сделок проходило на 27,49-27,51 грн/$, и были единичные покупки 27,53 грн/$.

"Рынок сдувается, но баланс держит. Пятница уже традиционно становиться таким днем. Хотя конец месяца обычно заставляет быть активнее в закрытии контрактов и приведении балансов к нужным значениям", — заметил "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Из-за малого объема и слабой активности валютный рынок не отреагировал на текущие новости.

"Ключевой негатив прилетел со стороны Беларуси и встречных санкций к Украине. Ограничение поставок топлива, лицензирование некоторых видов товаров. Это негатив для гривны плюс рост геополитических рисков Москва+Минск", — считает Шевчишин.

Он ожидает из-за этого увеличения валютных расходов для импортеров, роста спроса на доллар и усиления давления на гривну.

"Сужение поставок через "белорусский хаб", энергетические и топливные риски, которые выльются в дефицит топлива — все это может ударить по экономике. Особенно опасна такая ситуация в случае эскалации конфликта. Это риски. Нужно будет закупать топливо в Европе, с формированием логистики, что выльется в более высокие расходы и отток валюты", — предсказал Шевчишин.

Что будет с курсом доллара в июне

На следующую неделю финансисты дают разные прогнозы. Одни эксперты пеняют на слабую активность на межбанке и ждут удешевления доллара.

"Думаю, иностранцы могут постепенно возвращаться к покупке украинских ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), и гривна может укрепляться. На будущей неделе рабочим коридором для межбанка может быть 27,40-27,50 грн/$", — сказал "Стране" Василий Невмержицкий.

Но другие аналитики допускают подорожание доллара. "Судя по новостям, особо укрепляться гривна не будет. Следим за нерезидентами: будут ли они входить/не входить в ОВГЗ. Если пойдут — тогда будем в районе в 28,4-28,5 грн/$, если нет — то 28,5-28,75 грн/$. Ситуация накаляется", — подчеркнул Андрей Шевчишин.

Кроме "белорусского" фактора на курс гривны на будущей неделе будет влиять еще два момента:

Погашение Минфином старых выпусков ОВГЗ: 2 июня власти гасят выпуск на 11,3 млрд грн. Это выпуск, который размещался 14 июня 2016 года, в котором могли участвовать иностранцы. Они могут скупать доллар на полученную от правительства гривну, и давить на наш валютный рынок.

Покупка дивидендов иностранными компаниями по результатам работы в 2020 году. Эксперты допускают первые приобретения с будущего вторника.

Евро отступил из-за США

На мировом рынке доллар дорожал почти весь день, евро подешевел с $1,2191/€ до $1,2183/€. А торговали биржи в рамках $1,2133-1,2200/€.

Рынки бурно отреагировали на сообщение о крупном бюджете США, который Президент Джо Байден собирается предложить американскому Конгрессу в своем проекте бюджета на 2022 год — на $6 трлн.

Также хорошее впечатление произвел и отчет о росте ВВП Соединенных Штатов по итогам первом квартала на 6,4% (в окончательной редакции). И информация о недельном снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в США на 38 тысяч (до 406 тыс.).

Все это поддержало доллар и негативно сказалось на евро, курс которого немного отступил вниз. В Украине средние курсы евро опустились на 5 копеек на продаже.

К вечеру они оказались в рамках:

33,55-33,80 грн/€ — на продаже;

33,10-33,40 грн/€ — на покупке.

Напомним, Национальный банк Украины в пятницу, 28 мая, установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро опять упали в цене.

Ранее сообщалось, что 27 мая безналичный доллар подешевел на полторы копейки, и межбанк закрылся в достаточно широком диапазоне - 27,51-27,55 грн/$. При этом средние наличные курсы с предыдущего дня не изменились вообще. "Страна" разобралась, как банкиры поднимают курс доллара, и какие настоящие риски есть для гривни.

Перед этим мы писали, что доллар снова подорожал. На гривну давят новости по Беларуси и Донбассу.