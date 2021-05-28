В распоряжении "Страны" оказалось видео со скандальной вечеринки в Дубае, которые организовал киевлянин Виталий Гречин.

Эта история прогремела в начале апреля. Тогда полиция ОАЭ задержала 11 украинок, позировавших обнаженными на балконе одной из гостиниц.

Как выяснила тогда "Страна", девушек в ближневосточную страну привез Гречин - американец украинского происхождения, бизнесмен, близкий к Демократической партии США. А также организатор эротических вечеринок.

Сегодня мы получили видео с оргии, которую Виталий организовал в Дубае - как раз накануне того, как украинок задержали за ню-фотосессию. В начале ролика есть и сам Гречин.

Участники вечеринки употребляют какой-то белый порошок. Сами они называют его "сахарной пудрой". При этом, что характерно, девушки, которые этот порошок разносят, одеты в форму украинской полиции.

Тем временем, сами девушки уже вернулись в Украину. И некоторые из них попадают в разные неоднозначные истории. Например, Наталья Чуприна из Днепра заявила, что ее изнасиловали и избили.

Детальнее - в статье "Страны" "Участница скандальной ню-фотосессии в Дубае заявила об изнасиловании. Ее обвинили в вымогательстве".

Напомним, в Дубае украинки устроили обнаженную фотосессию на балконе отеля, за это они по законам ОАЭ могли получить по полгода тюрьмы. Сообщалось об 11 задержанных гражданках Украины. Иностранные СМИ даже навали фамилии некоторых из них и сообщили, что всем им не больше 21 года. В основном это были модели.

Позже стало известно, что участвовавших в голой фотосессии украинок депортируют из Дубая домой. Кроме того, мы писали, что одна из 12 украинок-участниц голой фотосессии на балконе оказалась больна ковидом и не смогла покинуть ОАЭ. Остальные девушки вернулись домой.

Ранее "Страна" публиковала, что рассказывают украинские модели, которые вернулись из тюрьмы в Дубае