Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов прокомментировал введение Минском 28 мая лицензирования импорта товаров из Украины. По его словам, это вызвано систематическим нарушением Киевом режима свободной торговли. Также он назвал условие возвращения режима свободной торговли.

Позиция чиновника опубликована на сайте белорусского МИД.

По мнению Гурьянова, Украина в последнее нарушает режим свободной торговли, который прописан в Законе о зоне свободной торговли СНГ.

"Мы все давно договорились о том, что зона свободной торговли предполагает свободное движение товаров. Ни в каком виде, никакими оговорками данным договором не предусмотрено введение каких-либо тарифных ограничений в отношении продукции друг друга. Еще в декабре прошлого года было принято решение, которое насторожило белорусскую сторону. Тогда под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Республики Беларусь Украиной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции. В мае текущего года – все знают – очередное решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины о введении пошлин в отношении белорусской колесной техники", - напомнил замминистра.

Кроме того, в отношении Беларуси действуют восемь антдемпинговых и спецзащитных мер Украины. Они касаются антидемпинговых пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания – то есть целый перечень продукции, который подпадает под ограничения как экспорт Республики Беларусь в Украину.

При этом дипломат считает, что Беларусь ничем не заслужила таких мер, так как предлагает гибкие инструменты финансирования, хорошие цены, хорошую технологию и "поставляла пассажирскую технику в разные города Украины".

Гурьянов признался, что поведение Киева озадачило Минск.

"Мы многократно предлагали украинской стороне, в том числе были обращения на уровне премьер-министра, были обращения на уровне сопредседателя Межправительственной комиссии, были обращения на уровне внешнеторгового регулятора, коим в Республике Беларусь является Министерство иностранных дел, проводить консультации, использовать механизмы для снятия барьеров, пояснять позиции сторон. Ни разу украинская сторона не захотела ответить на наши обращения, и лишь в единичных случаях уже после принятия решений об ограничительных мерах в отношении Беларуси нам просто пояснили, что на каком-то этапе давние решения Республики Беларусь почему-то стали расцениваться как недружественные и дискриминационные, и по этой причине понадобилось ограничивать наши поставки в Украину", - рассказал Гурьянов.

Он заявил, что власти Минска проводили длительный анализ, призывали партнеров к диалогу, но этот механизм не был использован. Поэтому и были приняты меры, которые ограничивают импорт из Украины путем введения дополнительного контроля, "причем на временной основе, как это предполагают нормы международной торговли".

"Хочу отметить, что мы готовы к переговорам в любой момент. Мы в свое время проводили достаточно активную работу с украинской стороной по расчистке барьеров во взаимной торговле. Почему-то сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали обратно появляться. Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - заверил замминистра.

В конце он добавил, что во время консультаций украинская сторона намекала Минску, что в качестве недружественных и дискриминационных мер со стороны Беларуси она рассматривает некоторые решения, принятые на уровне Евразийского экономического союза, за которые отвечает не только Беларусь, а пять стран. Но ответные ограничительные меры понадобилось принимать исключительно в отношении Беларуси.

"По простой причине – потому что мы еще не члены ВТО. То есть нас можно наказывать, нарушая принципы свободной торговли, нарушая международные соглашения, которые создают условия для нормальной конкуренции, для нормальной работы экспортеров и импортеров. Поэтому еще раз – это не связано с текущим обострением наших отношений, с авиационными вопросами и так далее. Это чистой воды торговые переговоры, которые должны вести к расчистке барьеров, к чему и призываю украинских коллег", - сказал Гурьянов.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский МИД подготовил и передал в СНБО пакет санкций против Беларуси.

Мы также писали, что с 26 мая Украина прекратила авиационное сообщение с Беларусью.