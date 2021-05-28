Парламентский комитет по социальной политике и правам ветеранов отклонил законопроект под номером 2683-3. Он предполагал введение в Украине системы обязательных накопительных пенсий.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на слова главы комитета и одной из авторов инициативы, нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой.

Третьякова предложила комитету рекомендовать законопроект к принятию Верховной Радой парламентом в первом чтении. Однако против, как сказала Третьякова, выступили представители фракции "Батькивщина", группы "Довира", а также три депутата от "Слуги народа": Анатолий Остапенко, Сергей Гривко и Олег Арсенюк.

"Теперь все зависит от фракции. Выносить на первое чтение с негативным выводом комитета или вносить новый законопроект, что задержит нас еще на год", – сказала Третьякова.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине хотят внедрить накопительные пенсии, и объясняла, что это такое и какую даст прибавку.

Мы также рассказывали, как именно власти в Украине будут вводить накопительные пенсии.