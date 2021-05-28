Роскомнадзор направил предупреждение детскому каналу Disney о недопустимости показа вредного для детей контента. Поводом для предупреждения стал выход мультфильма Out, в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Об этом сообщается на сайте Роскомнажзора.

Как сообщается в письме, "российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей (ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию")".

Также российские чиновники усмотрели нарушения в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации (ст. 6.21 КоАП РФ).

Ранее "Страна" писала о том, что выпускающая продукцию для детей компания Lego показала радужный набор в честь ЛГБТ+, чтобы подчеркнуть разнообразие своих фанатов.

Также мы разбирали скандал с фильмом "Золушка", где гендерно нейтральную фею сыграет чернокожий гей.