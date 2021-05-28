Депутат Государственной думы РФ и "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии "Единая Россия", на котором определятся кандидаты на выборы в федеральный парламент нового созыва.

Соответствующее видеообращение Поклонская опубликовала в своем Телеграме.

"Я снимаю свою кандидатуру с "праймериз" в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю - скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя", - сказала Поклонская.

При этом она не уточнила, куда именно уходит, однако намекнула, что на новой работе снова наденет китель - "только пусть останется интригой, какой именно".

Напомним, в марте в "ДНР" потребовали не допускать Наталью Поклонскую к выборами в Госдуму из-за ее заявлений по Донбассу. В частности, в "ДНР" были возмущены, заявлением Натальи Поклонской о добровольцах из России, которые воевали на Донбасс.

В то же месяце Поклонская заявила о желании стать послом России в Украине. По ее словам, она взвесила все риски, связанные с безопасностью нахождения на украинской территории, но любит Украину и желает ей мира. Кроме того, Поклонская назвала себя русскоговорящей украинкой. Она считает, что таких украинцев около 90% в стране, а у россиян 90% родственников проживает в Украине.