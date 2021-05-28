В Министерстве иностранных дел Украины подготовили пакет санкций против Беларуси и режима Александра Лукашенко. Перечень санкций ведомство передало в Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом 28 мая в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин.

По словам Енина, санкции разработаны в том числе в знак солидарности с Евросоюзом.

"Правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен и следствием этих решений станет указ президента", - заявил представитель МИД.

Енин добавил, что в первую очередь санкции коснутся представителей белорусского режима, которые принимали участие в фальсификации президентских выборов или были организаторами репрессий мирных граждан.

"Своим последним шагом о закрытии авиационного пространства над Беларусью, а также запрете транзита самолетов белорусских авиакомпаний украинская сторона показала, что считает ненормальной ту практику белорусских властей, которая была применена к пассажирскому самолету", - сказал дипломат.

Напомним, с 26 мая в связи с посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске и задержанием оппозиционера Романа Протасевича Украина прекратила авиационное сообщение с Беларусью.

"Страна" проводила опрос украинцев по поводу того, как они относятся к этой мере. Многие считают, что запрет на полеты негативно ударит по экономике Украины, которая и без того уже порвала отношения со всеми, с кем только можно было.