Венгрия намерена поделиться с другими странами 140 тысячами доз вакцины от коронавируса из своих неиспользованных запасов, поскольку темпы вакцинации в Венгрии существенно замедлились.

Правительство страны планирует подарить 100 тысяч доз AstraZeneca островному государству Кабо-Верде и еще 41 тысяча доз Pfizer/BioNTech будет предоставлена Чехии.

Об этом рассказал премьер-министр Страны Виктор Орбан, передает AP.

По словам Орбана, в Венгрии с 10 миллионами населения три миллиона взрослых людей еще не получили прививки от Covid-19.

"Боюсь, у вас сложится образ, мол вам сойдет с рук отказ от вакцины. Дело в том, что это вирус, который никуда не денется ... Рано или поздно он найдет всех", - предупредил Орбан.

По крайней мере первую дозу вакцины получило 52,3% населения Венгрии, что является вторым по величине показателем в ЕС. Но она может приблизиться к окончательной, поскольку почти все зарегистрированные граждане были вакцинированы. Таким образом оказалось, что доз вакцины в стране гораздо больше, чем желающих ее получить.

В середине апреля среднее количество доз, которые ежедневно вводились в Венгрии составляло более 75 тысяч, а на этой неделе это число упало ниже 30 тысяч. По данным правительства, во вторник было введено чуть более трех тысяч доз.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе в воскресенье откроют центр вакцинации от коронавируса. Его разместят на стадионе.

Также мы сообщали, что в столичном МВЦ откроют центр вакцинации от коронавируса, там будут прививать записавшихся в "Дие" киевлян.