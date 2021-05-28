Сын президента США Джо Байдена Хантер в телефонном разговоре признался, что употреблял крэк с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри.

Запись разговора оказалась в распоряжении издания "Daily Mail".

Разговор был записан в январе 2019 года. В нем Хантер хвастался: "Я действительно курил крэк с Мэрион Барри, клянусь чертовым богом".

При этом 51-летний Хантер сказал своему другу, что он регулярно курил с Барри в туалете Джорджтаунского бара, пока он там учился.

Издание утверждает, что аудиозапись 2019 года получена с ноутбука Байдена-младшего.

Как пишет газета, слова из этого разговора противоречат его заявлениям о том, что арест за хранение кокаина еще в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков, пока он не окончил учебное заведение.

Напомним, перед выборами президента США газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена, который был найден в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая потом была передана личному адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Юрист затем предоставил электронные материалы СМИ.

Сам сын президента США предположил, что за похищением ноутбука, на котором нашли материалы сексуального характера с несовершеннолетними девочками, возможно стояла "русская разведка".