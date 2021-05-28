Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 28 мая, прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На них Лукашенко поднял тему инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Пресс-брифинг президентов транслировался в Ютуб.

На совместном брифинге Лукашенко сообщил, что привез главе Кремля документы о том, что происходит в Беларуси в связи с посадкой самолета Ryanair.

Он также заявил, что на фоне происшествия с самолетом и задержанием оппозиционера Романа Протасевича идет попытка раскачать ситуацию в республике до уровня августа прошлого года.

По информации Кремля, основная тема встречи лидеров стран была экономическая, а также обсуждались вопросы развития двусторонних связей. Инцидент с посадкой самолета в Минске и задержание россиянки Софьи Сапеги тоже обсуждались, но не в качестве центральной.

Напомним, Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко, был снят с самолета ирландской авиакомпании в Минске 23 мая.

Ранее "Страна" сообщала о прибытии белорусского лидера в Сочи на переговоры с Путиным.