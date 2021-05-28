Президент России Владимир Путин заявил, что считает события вокруг Беларуси после посадки самолета Ryanair в Минске новым витком всплеска эмоций.

Об этом он сказал во время встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко, которая проходит сегодня в Сочи, передает ТАСС.

"Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка", - обратился Путин к Лукашенко, а президент Беларуси продолжил его фразу: "Всплеска эмоций". "Да, всплеска эмоций", - подтвердил Путин.

"Нам без этих событий есть о чем поговорить", - считает российский лидер.

Путин добавил, что после принудительной посадки самолета президента Боливии на Западе в 2013 году была "тишина".

Кроме того, как пишет "РИА Новости", глава России предложил своему белорусскому коллеге искупаться в море, пока он в Сочи. Лукашенко с удовольствием согласился.

"Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться", - сказал Путин.



"С удовольствием", - ответил Лукашенко.

"Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть", - сказал президент РФ.

Напомним, Лукашенко сегодня прибыл в Сочи на встречу с Путиным. О встрече президентов стало известно в начале недели. Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в закрытом формате, как и две предыдущие встречи в Сочи и Москве. По информации источников, частота встреч президентов связана с работой над "дорожными картами" по интеграции стран, которую планируется завершить к осени.

Как сообщалось, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси.

Украина в связи с инцидентом ограничила авиасообщение с Беларусью, такое же решение приняли еще порядка 20 стран.