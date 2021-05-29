В Украине открылись первые центры вакцинации для всех желающих. Сначала говорили, что в них привьют лишь тех, кто зарегистрировался в программе "Дия". Таких граждан, по последним данным, около 600 тысяч человек.

Однако по факту укол получают все желающие, даже те, которые в "Дие" не зарегистрированы - достаточно показать паспорт и код ИНН.

В тоже время, непонятно сколько такая "вольница" продлится. Потому что пока пустили в свободный оборот китайский "Коронавак", на который спрос не очень большой (тем более, что он не зарегистрирован в ЕС, а значит и не даст свободный доступ в Евросоюз).

И интересно будут ли прививать в таком же быстром формате всех желающих другими, более востребованными, вакцинами. Например, "Пфайзером".

Тем не менее общая тенденция позитивная: вакцинировать впервые начинают не только в поликлиниках, а и на территории больших закрытых помещений. Такой пункт вакцинации открылся в столице - в выставочном центре на Левобережной, на "Арене Львов". А завтра, 30 мая, обещают открыть такой же на стадионе Одесской юридической академии.

Во многих странах мира такая практика уже распространена широко. Для Украины же это первый подобный опыт. "Страна" рассказывает, как он проходит.

Что известно о центрах вакцинации

Проводить вакцинацию на территории больших пространств, не связанных в медициной, стало уже мировым трендом.

В странах Европы, США, России и многих других людям делают прививки от ковида в бизнес- и выставочных центрах, в театрах и концертных залах, на стадионах, в ТРЦ.

Такое решение власти государств принимают с целью ускорения процесса прививания населения. В больницах более узкие коридоры - при большом скоплении людей может образоваться давка. Там находится много людей, которые не связаны с вакцинацией - пациенты и другие посетители.

В выставочных центрах и стадионах намного больше места и воздуха. Там удобнее соблюдать социальную дистанцию. Пришедших ставят на поток: люди заполняют нужные документы, врач проводит короткий осмотр и опрос гражданина, человеку вводят инъекцию, он отдыхает на стуле около 15 минут и уходит домой. Благодаря такому конвейеру за границей удалось привить миллионы человек.

В Украине до сегодняшнего дня прививали преимущественно в поликлиниках и военных госпиталях. Сейчас же начинается новый массовый этап прививочной кампании - уколы теперь делают людям старшего возраста. Точнее, тем из них, кто записался через программу "Дия". Таких, по данным власти, более 20 тысяч человек.

В МОЗ сообщили, что на прививку людей вызывают по телефону. Центры будут работать в выходные дни. На месте гражданам должны сообщать, когда по плану введение второй дозы.

Первые большие пункты вакцинации:

Международный выставочный центр (Киев),

"Арена Львов",

стадион Одесской юридической академии".

Сегодня доподлинно известно, что открылся лишь киевский пункт массовой вакцинации. По остальным в местной прессе новостей нет, а по Одессе ходят слухи, что на стадионе юракадемии начнут колоть в воскресенье.

Но вернемся к тому, что заявлялось в Минздраве. "Вакцинация будет осуществляться только для тех, кого предварительно пригласили по телефону. Приоритет предоставляется людям пожилого возраста!" - сообщили в МОЗ в пятницу.

Однако по факту прививают всех, о чем мы еще расскажем.

Выбора пока нет. Какой вакциной будут прививать

Не очень хорошей новостью для украинцев, которые получат прививки сегодня и завтра, может стать невозможность выбора препарата.

На этой неделе в Украину доставили очередную партию американской вакцины Pfizer/Biotech. У Pfizer высокая эффективность - около 95%. Она защищает от новых штаммов коронавируса. Забронировать именно ее для себя украинцы не могут. И для кого отложен транш в количестве 117 тысяч доз неизвестно.

В эти выходные украинцев в Киеве, Одессе и Львове будут вакцинировать вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac. Ее эффективность составляет всего 50,65% - то есть каждый второй привитый все равно может заболеть ковидом.

От тяжелой формы препарат защищает на 83,70% - то есть четырех из пяти привитых. Зато от смерти, заявляют китайские ученые, их вакцина убережет на 100%. С ними согласны и в украинском Минздраве.

Учитывая, что сейчас по миру активно распространяются новые штаммы коронавируса, очень важно получить защиту именно от них. Ведь в следующий раз люди смогут сделать уколы только через год. Однако данные, что CoronaVac борется с мутациями, отсутствуют.

ВОЗ пока не рекомендовала к применению CoronaVac. В странах Евросоюза этот препарат не применяется.

В инфографике "Стране" можно детальнее узнать о вакцине от Sinovac. В том числе о противопоказаниях и побочных эффектах.

Как прививают в киевском МВЦ

В Киеве вакцинация от коронавируса организована в павильоне №4 Международного выставочного центра (МВЦ). Он находится в пяти минутах ходьбы от станции метро Левобережная.

Анонсировано, что пункт вакцинации будет работать по субботам и воскресеньям с 10 до 19 часов. По факту же врачи заявили, что будут работать на час меньше. Задействуют четыре бригады: две до 15 часов дня, две - после.

СМИ сообщали, что помогать врачам будут волонтеры - студенты-медики. В Европе эта практика очень распространена. Тем более, чем подобные уколы - дело несложное.

Вчера корреспонденты "Страны" посещали МВЦ, где шла подготовка к открытию. Рабочие только обустраивали территорию. Они устанавливали временные кабинеты - для осмотра и вакцинации, которые представляют собой ширмы.

После введения инъекции предусмотрели возможность некоторое время посидеть на стуле. Кстати, это обязательное правило во всем мире. Например, в России, чтобы люди сразу не уходили после укола, сертификат о вакцинации отдают на руку спустя 20-30 минут.

Центр работает в эти выходные, 29-30 мая. Будет ли он открыт с понедельника - пока не сообщалось.

На входе в центр всем желающим вакцинироваться от коронавируса измеряют температуру студенты-волонтеры. Сейчас очереди к центру нет, а людей совсем немного.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская сообщила "Стране", что вакцинируют всех, кто записался на вакцинацию в приложении "Дия". "Но не отказываем и людям преклонного возраста",- сообщила пресс-секретарь.

После вакцинации людям обязательно выдают карточку, где написаны возможные побочные эффекты от процесса иммунизации и документ, в котором написана дата получения прививки, марка вакцины, дата и место ее получения.

В Киеве открылся центр вакцинации от коронавируса. Фото: Страна

"Дата получения второй дозы — не обязательно будет здесь в МВЦ, во многих случаях — в соответствии с декларацией, у всех по-разному", - рассказал "Стране" врач.

Вместе с тем, рассказал корреспондент нашего издания, на столе у врача хранится бокс с небольшим количеством вакцины.

"Здесь не все вакцины, остальные хранятся в холодильнике. Я беру небольшое количество на определённое время, чтобы сохранять температурный режим", — рассказал он.

В Киеве открылся центр вакцинации от коронавируса. Фото: Страна

В тоже время, как сообщила "Стране" врач, в центре не отказывают в вакцинации даже тем, кто не зарегистрировался в "Дие".

"Просто быстрее, когда человек есть в системе "Дия" или "Helsi". Но если и нет — не беда. У нас здесь на месте сотрудники вносят в компьютер данные человека, и через 20 минут после бюрократических процедур - вакцинируем", — добавил врач.

Врач объяснила, что если человека нет в "Дие", ему нужно взять с собой паспорт, идентификационный номер и телефон с собой, "так как на него будут приходит смс по поводу вакцинации".

Но, видимо, такой свободный доступ к вакцине будет сохраняться лишь пока за ней не будет ажиотажа. Учитывая, что вводят китайский препарат, на который по указанным выше причинам спрос невысок, пока очередей на прививку можно не ждать.

Другое дело, если в центры массовой вакцинации "выбросят" дефицитный "Пфайзер". Людей, привитых этим препаратом, обещают с лета начать пускать в Евросоюз.

Именно этот вопрос будет "моментом истины" для всей вакцинальной кампании в Украине - дадут ли массовый доступ к качественной вакцине, как это происходит в России, США и ЕС. Очевидно, что если колоть Pfizer будут в трех центрах на всю страну, очереди будут огромные.