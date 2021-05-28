В субботу в Украине начнет холодать и пройдут дожди с градом. Карта погоды по областям
В субботу, 29 мая, в Украине постепенно начнет снижаться температура воздуха. Это в первую очередь почувствуют жители западных областей. Завтра на всей территории страны ожидаются умеренные дожди с грозами. В северных, центральных и южных областях местами значительные дожди, а днем местами - град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ближайшей ночью температура воздуха +12-17 градусов, западных областях ночью +6-11.
В дневные часы прогреется до +17-22, на востоке и юго-востоке страны до +28, на западе страны +13-18.
Также синоптики предупреждают, что 29 мая во большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве 29 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +13-15, днем +17-19 градусов.
Ранее "Страна" писала о том, что по данным метеорологам ближайшие пять лет Землю ждет рекордно теплый год. Пока таким считается 2016-й.
Также мы сообщали, что синоптик предупредил, что в Украине на выходных похолодает и пройдут дожди.