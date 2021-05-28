Сотрудники службы безопасности Украины предупредили незаконный вывоз за границу золотых артефактов периода Скифской эпохи, стоимость которых на аукционе может достигать 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, нелегальной переправкой артефактов занимался посредник, который работал на клиентов из Европы. В свою очередь, он нанял курьера, который должен был вывезти Скифские украшения, 11 подвесок из белого и желтого золота, через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники обнаружили украшения среди личных вещей курьера.

"По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны. Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении", - говорится в сообщении.

После окончания досудебного расследования будет решаться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.

Напомним, суд Амстердама возобновил слушания по делу о "скифском золоте".

Также "Страна" разбиралась, как артефакты Украины уходят на Запад.