Из Украины пытались вывезти древние золотые артефакты Скифской эпохи на тысячи долларов
Сотрудники службы безопасности Украины предупредили незаконный вывоз за границу золотых артефактов периода Скифской эпохи, стоимость которых на аукционе может достигать 40 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным, нелегальной переправкой артефактов занимался посредник, который работал на клиентов из Европы. В свою очередь, он нанял курьера, который должен был вывезти Скифские украшения, 11 подвесок из белого и желтого золота, через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники обнаружили украшения среди личных вещей курьера.
"По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны. Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении", - говорится в сообщении.
После окончания досудебного расследования будет решаться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.
Напомним, суд Амстердама возобновил слушания по делу о "скифском золоте".
Также "Страна" разбиралась, как артефакты Украины уходят на Запад.