Ювелирные украшения Скифской эпохи пытались вывезти из Украины. Фото: Офис генерального прокурора

Сотрудники службы безопасности Украины предупредили незаконный вывоз за границу золотых артефактов периода Скифской эпохи, стоимость которых на аукционе может достигать 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, нелегальной переправкой артефактов занимался посредник, который работал на клиентов из Европы. В свою очередь, он нанял курьера, который должен был вывезти Скифские украшения, 11 подвесок из белого и желтого золота, через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники обнаружили украшения среди личных вещей курьера.

"По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны. Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении", - говорится в сообщении.

После окончания досудебного расследования будет решаться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины. 

Украшения из золота времен Скифской эпохи. Скриншот из фейсбука Офиса генпрокурора

Украшения из золота времен Скифской эпохи. Скриншот из фейсбука Офиса генпрокурора

Украшения из золота времен Скифской эпохи. Скриншот из фейсбука Офиса генпрокурора

Украшения из золота времен Скифской эпохи. Скриншот из СБУ

Напомним, суд Амстердама возобновил слушания по делу о "скифском золоте".

Также "Страна" разбиралась, как артефакты Украины уходят на Запад.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.