Под Министерством иностранных дел Украины, собралось несколько десятков белорусов, которые проживают в Украине. Они призывают власти Украины к более решительным действиям против Лукашенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Только за май 2021 слуги режима Лукашенко успели посадить на 4-7 лет еще семь политиков и блогеров. Разгромили редакцию Tut.by и студию Белсат, арестовав еще 24 журналиста.

Кроме того, при неопределенных обстоятельствах 21 мая в колонии умер активист Витольд Ашурок", - заявляют участники протеста.

Также участники акции озвучили свои требования к Украине:

Ограничить дипломатические контакты с белорусскими властями, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных;

Официально назвать Александра Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации;

Подготовить пакет персональных санкций СНБО по Александру Лукашенко и другим представителям белорусской власти.

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси.

Украина в связи с инцидентом ограничила авиасообщение с Беларусью, такое же решение приняли еще порядка 20 стран.

Как сообщалось, новые санкции Евросоюза против Беларуси могут затронуть основной экспортный товар республики.