Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об откровенном разговоре, который у него был с Петром Порошенко, в то время как тот был президентом Украины. Белорусский лидер говорил с украинским коллегой о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом Лукашенко рассказал на заседании представителей СНГ.

По словам Лукашенко, у него были со всеми хорошие отношения и Порошенко ему первому рассказал о намерении выйти из Содружества. Белорусский президент тогда предостерег Порошенко, что выйти можно легко, но зайти обратно будет сложнее.

"Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?...Ясно, почему он выходил, его просто оттуда вытаскивали...Ну, что тут мы в СНГ такое творим, что может мешать "незалежности" Украины? Да ничего. Вот такой откровенный разговор. (Порошенко - Ред.) Согласился, год терпел, а потом втихую ушел. Ну, и что? Ну, вот результат", - поделился воспоминаниями Лукашенко.

Напомним, президент Украины Зеленский подписал Указы о выходе из соглашений СНГ о едином воздушном пространстве и о гражданской авиации.

Также сообщалось, что Украина вышла из соглашения с СНГ об использовании атомной энергии в мирных целях.