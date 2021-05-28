С 1 июня Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси (один из двух в стране - Ред.) начнет капитальный ремонт, но будет обеспечивать потребителей продукцией пропорционально снижению объемов загрузки. Перед этим страна предупредила Украину о сокращении поставок бензина А-95 в Украину.

Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook.

"С 1 июня Мозырский НПЗ вступает в капитальный ремонт, о чем потребители продукции предприятия заблаговременно предупреждены", - написали в пресс-службе.

Как добавили в заводе, достаточный уровень технической оснащенности, оптимизация производственных процессов, наличие мощного резервуарного парка, позволяющего накапливать готовые нефтепродукты, оптимизация работ по капитальному ремонту (отдельные установки заблаговременно выводились из технологического процесса для проведения необходимых операций) позволят обеспечить потребителей на внутреннем рынке и экспортных направлениях пропорционально снижению объемов загрузки.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод основан в 1971 году. Основные виды деятельности завода - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.

Напомним, ранее Беларусь предупредила, что приостанавливает поставку в Украину бензина А-95. При этом на ее долю приходятся порядка 50% украинского рыка бензина.

Отметим, что формально проблема не касается политики и ухудшения отношений между двумя странами на фоне закрытия авиасообщения Украиной с Беларусью из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair.

Однако, по мнению руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, причина с ограничением поставок белорусского бензина может быть как раз политическая.

Подробнее о том, почему Беларусь останавливает поставки бензина в Украину и чего ждать на АЗС можно прочитать в нашем материале.