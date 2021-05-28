В Египте погиб бывший глава украинской разведки Виктор Гвоздь. Он возглавлял Службу внешней разведки при Петре Порошенко.

62-летний военный приехал на побережье Красного моря, чтобы отметить свой день рождения. Он увлекался дайвингом. Утром 28 мая он также погружался с аквалангом, но слишком долгое время провел на глубине.

Сначала спасатели забили тревогу, когда украинец вовремя не поднялся на поверхность, а когда он появился, оказалось, что ему нужна медицинская помощь. Спасти его не удалось.

Собрали подробности гибели экс-главы украинской разведки, а также чем он был известен.

Что произошло в Египте

28 мая стало известно, что в Египте исчез 62-летний бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила "Страна".

Вместе с женой он отдыхал в отеле Jaz Dahabeya Dahab. Утром он отправился заниматься дайвингом, но вовремя не поднялся на поверхность. После чего спасатели забили тревогу.

Позже украинца обнаружили. Ему потребовалась медицинская помощь. Выяснилось, что он долгое время провел на глубине 40 метров, а потом слишком резко всплыл на поверхность. Это вызвало азотное отравление крови - Кесонную болезнь.

Дайвера доставили в клинику Dahab general hospital, но медикам не удалось его спасти.

В Египте Виктор Гвоздь отмечал свой день рождения, в том числе дайвингом.

"Сегодняшний день провел необычно, в компании старых друзей дайверов... Хотели сходить на "Caves" (точка для погружения в Дахабе - Ред.) Но сильная волна не позволила" - написал в Facebook Виктор Гвоздь 24 мая в день своего рождения.

Виктор Гвоздь (в центре) с друзьями-дайверами во время последней поездки в Египет

Судя по его странице в Facebook, он увлекался дайвингом и погружался не первый год.

Страница Виктора Гвоздя в Facebook

Знакомые погибшего высказывают соболезнования после его неожиданной гибели.

Чем был известен Виктор Гвоздь

Виктор Гвоздь окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе, юрфак Львовского университета им.Франко.

В 1993-1995 годах участвовал в миротворческих операциях ООН на территории бывшей Югославии.

Был атташе по обороне при посольстве Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.

В 2000-2003 годах представлял Минобороны Украины в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке, был членом делегации Украины в Совбезе ООН.

В 2003-2005 годах служил в СБУ и Службе внешней разведки.

С 2008 по 2010 год занимал должность начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Его назначение туда связывали с главой администрации Ющенко Виктором Балогой.

После этого сотрудничал с ВО "Свобода", но членом партии не стал.

В 2014-2016 годах Виктор Гвоздь был главой Службы внешней разведки Украины. Он был назначен сразу после Майдана в феврале 2014 года. Уволен указом Порошенко.

После увольнения возглавлял аналитический центр "Борисфен Интел". Издавал свои книги.

Увлекался дайвингом, туризмом, принимал участие в круглых столах, писал статьи на темы геополитики, нацбезопасности.

"Украина для США не союзник"

После своей отставки Гвоздь часто давал комментарии в прессе.

Например, не верил в возвращение Крыма в обозримом будущем. "Военным путем его невозможно вернуть, никто не будет начинать бойню. Я считаю, что невозможно вернуть Крым при правлении Путина", - заявлял он в 2019 году в одном из интервью.

Также он считал Украины полем битвы двух основных мировых сил. "Фактически Украина стала линией фронта, на которой сошлись интересы двух основных геополитических игроков" - России и США, заявлял Гвоздь.

По его мнению, Европа рассматривает Украину как "буферную зону".

В другом интервью генерал заявлял, что мир перешел еще с 2010 года к многополярной системе международных отношений. "Но Украина в этой системе, к сожалению, не является субъектом".

В феврале 2021 года, беседуя с журналистами, Гвоздь заявил, что Украина не является союзником США.

"Мы считаем США нашим союзником, а кем они нас считают... Чтобы стать для них союзником, нужно иметь определенную геополитическую субъектность, надо быть конкурентным государством. К сожалению, мы пока не дотягиваем до этого уровня. Они к нам относятся нормально, они нам помогают, но у них есть свои национальные интересы. Союзник - это немного больше. Для них союзник - это Великобритания и некоторые другие страны".

Также в 2019 году экс-разведчик не верил, что Россия в состоянии провести военную операцию по вторжению в Украину. "Я думаю, что на сегодняшний день они не способны к проведению каких-то широкомасштабных серьезных операций на территории Украины", - говорил он.

Но через два года поменял мнение: "Россия на сегодняшний день имеет возможности при желании провести широкомасштабную операцию на востоке Украины. Они же не задействовали еще свои аэрокосмические силы - крылатые ракеты и другое".