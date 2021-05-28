Украина начала готовиться к возможной войне с Россией с 2007 года сразу после после Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Такое заявление сделал генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров, которого недавно суд оправдал по делу о катастрофе самолета Ил-76 в Луганске и гибели 49 человек.

По словам генерала, поводом для беспокойства стала речь президента России Владимира Путина, которую тогда многие эксперты назвали предвестником новой "холодной войны".

"После известной всем речи Путина... стало ясно, что Россия не успокоится. Украина все ж таки развивалась, как успешное государство, самостоятельное, как субъект международной политики и будут предприняты какие-то шаги, чтобы этот процесс если не остановить, а может и взять под контроль. Соответственно в Вооруженных силах Украины, в Штабе армии мы не ждали у моря погоды и, начиная уже с 2007 года, разрабатывались военные документы, определенные оперативные планы, которые в том числе и предполагали войну с Россией", - рассказал Назаров.

Генерал сообщил, что проводилась определенная оперативная подготовка.

"В плане применения вооруженных сил были варианты, сценарии и именно на востоке, на Донбассе м в том числе и в Крыму. Предусмотрено, разработано именно в плане подготовки войск. Определенная оперативная подготовка проводилась именно в том направлении. И все, что касается органов кправления - все, что было возможно мы на том этапе делали", - добавил генерал

По его словам, эти планы не применили в 2014 году, поскольку их наличие еще не гарантировало успех, поскольку любой план должен быть подкреплен ресурсно.

"С точки зрения стратегии это (атака на Крым со стороны РФ - Ред.) не было неожиданностью, а ту тактику, которую они применили в Крыму… да, это было довольно неожиданно", - заявил Назаров.

Напомним, обвиняемый в крушении военного самолета ИЛ-76 под Луганском летом 2014 года генерал-майор ВСУ Виктор Назаров (на тот момент руководил штабом АТО) заявил в суде, что порядок проведения АТО был прописан еще в 2004 году. Напомним, в сбитом военном самолете было 40 десантников 25-й бригады ВДВ и 9 членов экипажа. Все они погибли.

В марте 2017 Назарова приговорили к 7 годам заключения. Он с решением не согласился и подал апелляцию, которая длилась 3,5 года. В конце концов Верховный суд оправдал генерала.