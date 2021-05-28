В субботу, 29 мая, откроются пилотные центры массовой вакцинации от коронавируса в Киеве, Львове и Одессе. Приглашать на прививки будут по телефону тех, кто записался в приложении "Дия", но приоритет будет отдаваться пожилым людям. Выбирать препарат для прививки возможности не будет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Работать центры будут по выходным дням. На прививку будут предварительно приглашать по телефону тех граждан, которые ранее записались через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава. Приоритет отдается пожилым людям.

"Вакцинация в таких центрах будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна и вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech", - говорится в сообщении.

Такие пилотные центры открывают с целью отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда в Украину поступит больше вакцин, центры откроют и в других крупных городах.



Напомним, во Львове центр вакцинации откроется на построенном к Евро-2021 стадионе "Арена Львов". В Одессе центр откроется на территории Одесской юракадемии по адресу Фонтанская дорога, 23. В Киеве же центр будет открыт на территории Международного выставочного центра.