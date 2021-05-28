Мужчина разбил окно автомобиля. Фото: facebook.com/police.kharkov

В городе Змиев, Харьковской области выпивший мужчина за одну ночь повредил и пытался угнать десять автомобилей, за пару дней до этого она нанес повреждения двум машинам. Свои поступки объяснил желанием покататься.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Злоумышленником оказался 34-летний житель Змиева. Местные жители заметили, как он проникал в салон двенадцатого автомобиля и вызвали полицию. Мужчина  кирпичом разбил стекло дверей AUDI A6, проник в салон и пытался запустить двигатель, соединив провода замка зажигания кирпичом.

"Правоохранители выяснили, что той ночью мужчина таким образом повредил 10 автомобилей жителей города Змиев, а в ночь на 22 мая еще два транспортных средства. Сейчас все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями", - говорится в сообщении.

Все преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения и объяснил желанием покататься.  Ему совершили о подозрении по статье о незаконном завладении транспортным средством, санкции которой предусматривают от 5 до 8 лет тюрьмы. 

Мужчина за ночь повредил десять авто. Скриншот из фейсбука Нацполии Харьковской области

Мужчина за ночь повредил десять авто. Скриншот из фейсбука Нацполии Харьковской области

Мужчина за ночь повредил десять авто. Скриншот из фейсбука Нацполии Харьковской области

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