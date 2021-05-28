В городе Змиев, Харьковской области выпивший мужчина за одну ночь повредил и пытался угнать десять автомобилей, за пару дней до этого она нанес повреждения двум машинам. Свои поступки объяснил желанием покататься.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Злоумышленником оказался 34-летний житель Змиева. Местные жители заметили, как он проникал в салон двенадцатого автомобиля и вызвали полицию. Мужчина кирпичом разбил стекло дверей AUDI A6, проник в салон и пытался запустить двигатель, соединив провода замка зажигания кирпичом.

"Правоохранители выяснили, что той ночью мужчина таким образом повредил 10 автомобилей жителей города Змиев, а в ночь на 22 мая еще два транспортных средства. Сейчас все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями", - говорится в сообщении.

Все преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения и объяснил желанием покататься. Ему совершили о подозрении по статье о незаконном завладении транспортным средством, санкции которой предусматривают от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Виннице пьяный водитель ползал на четвереньках у машины и умолял не вызывать сотрудников полиции.

Также "Страна" сообщала, что Днепре пьяный мужчина за рулем Porsche сбил двух человек на пешеходном переходе.