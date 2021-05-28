Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять за основу проект закона №3986 о замене паспортов, который предполагает вывести из оборона паспорта гражданина Украины в виде книжечек.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады в пятницу, 28 мая.

В документе предлагается признать постановление Рады от 26 июня 1992 года № 2503-XII "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу" утратившим силу.

При этом, документы старого образца, оформленные до вступления в силу данного закона, будут действовать до окончания срока его действия.

Кроме того, глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил о необходимости принятия закона, поскольку заканчиваются бланки паспортов в форме книжечки и из-за подделки бумажных документов.

"Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карт. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена ​​в 2013-2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро не будет чего выдавать", - пояснил глава Госмиграции.

По его словам, в 2019-2020 годы открыто почти 17 тысяч дел о подделке бумажных паспортов.

"Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменена же будет только выдача новых. Те, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты", - сообщил Соколюк.

Как сообщается, во время обсуждения проекта депутаты высказались и о замечаниях к его отдельным положениям, в частности по оплате за новый паспорт, сужению приватности, поскольку предлагается добавить в ID-карты дополнительную персональную информацию, в том числе группу крови.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о паспорте гражданина Украины в форме книжечки, №3986", - сказано в сообщении.

Напомним, законопроект об отказе от паспортов-книжечек был внесен в Раду в конце декабря 2020 года.

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