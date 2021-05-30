30 мая Сергей Стерненко собирает своих сторонников в городах Украины. Митинги протеста радикал приурочил к завтрашнему вердикту Апелляционного суда Одессы. Судья решит: 7-летний срок для него оставить в силе, смягчить или отменить.

Стерненко созывает "побратимов" в Ровно, Виннице, Львове, Геническе, Днепре, Кропивницком, Харькове, Запорожье, Ивано-Франковске и Киеве. Причина новых акций - по данным праворадикала, апелляцию отклонят и его "будут закрывать".

В столице прошла основная акция, место проведения - возле Офиса президента.

В минувший раз праворадикалы собирались на Банковой 20 марта, что вызвало громкий скандал. Они "праздновали" там день рождения Стерненко: разрисовали здание ругательствами, разбили окна, забросали файерами, подожгли двери (как это было - в репортаже "Страны").

"Страна" проследила за сегодняшней акцией в специальном репортаже.

Митинг за Стерненко на Банковой 30 мая 2021

19:01 Под конец акции включили на громкой связи самого Стерненко. После чего организаторы заявили, что завтра, если его не отпустят, митинг может быть уже не столь мирным.

"Завтра мы будем или праздновать освобождение Стерненко или требовать для него справедливости, но уже другими методами, а мы это умеем, как вы уже могли заметить",- заявили участники протеста.

Суд по Стерненко завтра назначен на 14:00.

18:58 Акция официально завершена. Плакаты сворачивают. Сегодня обошлось без файеров и дымовых шашек.

18:56 От Зеленского потребовали "справедливости".

18:48 Еще одна активистка - Анна Гвоздяр - вышла к микрофону с американским флагом на рукаве. Она заявила, что уже восемь лет защищает Украину "от всякой русни".

18:40 Вышла выступать дочь экс-министра культуры Ирины Подоляк Мелания. Она в куртке с американским флагом. Ее отрекомендовали как "подругу Сергея Стерненко".

18:35 Митинг начался.

18:28 Потихоньку начинают заводить толпу. Периодически идут кричалки "Стерненко волю", " Аваков черт, Венедиктова чума".

18:20 Еще вот такое вот творчество на акции Стерненко. Зеленский предстаёт наполовину Лукашенко.

Бацька бы удивился.

18:12 Активисты принесли импровизированные "двери офиса президента", на которых воспроизвели те же надписи, которые там были на предыдущей акции за Стерненко. Также они держат плакаты "Stop Русский мир".

На "двери" расположен QR-код, который при переходе ведет на фото с обрисованным ранее Офисом президента и надписью "Президент Украины лох".

18:07 Под ОП уже бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-нардеп Андрей Тетерук, а также гражданский муж Юлии Кузьменко Петр Киян.

18:04 Пришел еще один организатор предыдущего погрома ОП - Роман Ратушный. Ему, как и "сыну Перуна" Филимонову суд в конце апреля отменил домашний арест.

18:03 Пока у ОП около двухсот человек, не считая правоохранителей и журналистов. Но люди подходят.

18:00 На акцию пришел "сын Перуна" Сергей Филимонов, которому вручили подозрение за погром Офиса президента в ходе предыдущей акции за Стерненко. Но потом выпустили из-под ареста.

17:55 Полиция очень тщательно проверяет сумки всех, кто проходит на акцию. Также смотрят, что в карманах.

17:45 В правительственном квартале значительно усилили меры безопасности. Возле ОП дежурят десятки правоохранителей. Неподалёку припарковано несколько десятков автозаков, машин полиции и Нацгвардии.

В отличии от предыдущего протеста 20 марта, сейчас Офис Президента охраняют усилено.

У хода на территорию проверяют личные вещи и сканируют металлодетектором. Также правоохранители установили заграждение перед главным входом в ОП, таким образом оградив участников акции от фасада здания, который ранее был облит краской и разрисован.

Как видим из фото, подходы к зданию перекрыты, но сама площадь перед Офисом президента доступна. То есть сегодня решили такого беспредела, как поджог офиса Зеленского, свастика и надпись "лох" решили не допускать.

17:30 На сегодняшний митинг Стерненко стал созывать людей накануне в пятницу. Он опубликовал в фейсбуке пост такого содержания:

"Друзья, как уже сообщалось ранее, в понедельник апелляционный суд по делу о 300 гривнах объявит свое окончательное решение в отношении меня и Руслана Демчука.

Новости плохие. Источники говорят, что будут закрывать.

Надолго.

Нам обещали справедливый суд, но получили мы как всегда.

На судей давят, сам процесс длился с существенными нарушениями.

Поэтому очень важно сейчас привлечь внимание к проблеме и выйти на мирный протест, который состоится в воскресенье как в столице, так и в других городах.

Мы требуем только одного - справедливости!

Прошу распространять этот сообщение и приобщаться.

Основная акция в Киеве.

Ровно

Винница

Львов

Днепр

Геническ

Кропивницкий

Харьков

Запорожье

Ивано-Франковск

А кто в Одессе (да и Херсон / Николаев, это рядом) - приходите уже на само объявление решения. Понедельник, 14:00, Одесский апелляционный суд, ул. Юрия и Ивана Липы, 24А.

Без надежды надеюсь на лучшее и прошу вас о поддержке.

Верю, что еще увидимся!"

К посту Стерненко прикрепил фото - половина тела Зеленского, половина - Лукашенко. И подписал: "Тебе не к лицу диктатура"

17:22 Еще раз напомним о предыдущем митинге соратников Стерненко два месяца назад. Как националисты грозили здание Офиса президента - в видеорепортаже "Страны".

17:15 Сам радикал называет дело "о 300 гривнах", хотя правонарушения были более серьезные.

В феврале Стерненко осужден на 7 лет тюрьмы по двум статьям: разбой в составе группы лиц, по предварительному сговору и незаконное ношение огнестрельного оружия.

В обвинительном акте указывается, что националист с подельниками похитили депутата Щербича. Радикалы порвали ему нос, давили плоскогубцами пальцы и стреляли над головой. И похитили 300 гривен, которые были у мужчины.

Апелляция по этому делу будет рассмотрена завтра, 31 мая, в 14:00 в Одесском апелляционном суде. А сегодня мы следим, как развиваются события на Банковой. Там работает наш корреспондент. Этот материал обновляется.