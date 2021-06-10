Сегодня, 10 июня, отмечается Вознесение Господне. Этот великий праздник выпадает на 40-й день после Пасхи. Согласно преданию, в этот день дух Иисуса Христа переместился с земли на небо.

"Страна" рассказывает об истории и традициях Вознесения, как его провести, что можно и нельзя делать. Также для православных христиан мы публикуем красивые открытки, стихи и поздравления.

Вознесение 2021 - история праздника кратко

Вознесение Господне - один из главных двенадцати праздников в году, который еще называют двунадесятым. Он переходящий - отмечается в разные даты, то всегда на сороковой день после Воскресения Христова.

Суть Вознесения детально описана в Евангелие и Деяниях святых апостолов. Согласно ним, после казни Иисус воскрес из мертвых, после чего являлся к своим ученикам.

Именно в этот день Иисус собрал апостолов, благословил их, а потом вознесся на небо и скрылся в облаках. Затем два ангела принесли весть о том, что пройдет время и Спаситель снова вернется на Землю в зримом облике.

История праздника ложится в основу народных обычаев. Люди считают, что дух их умерших родственников до 40-го находится с ними на земле. После чего отправляется на небеса.

Потому могилу усопшего посещают близкие, проводится поминальный обед. Семья верит, что через некоторое время душа перевоплотится в младенце, который через некоторое время появится на свет.

Как провести Вознесение, что можно и нельзя делать

На Вознесение запрещена любая тяжелая работа по дому и в огороде. В этот день нельзя убирать, шить, вязать. Запрещаются семейные, рабочие и любые другие конфликты. Недопустимо сквернословить, думать о ком-то плохо.

Принято посещать храм, ставить свечи за упокой душ усопших. Разрешается посещение кладбища, уборка могил. Там же можно оставить лампадку, живые летние цветы. Напомним, уже скоро люди отправятся на погосты вновь - на Троицкую Родительскую субботу.

После возвращения домой обычно готовят скромный поминальный ужин: кутью, овощные салаты из урожая этого года, рыбу, пирожки. Можно выпить три небольших стопки вина. Веселиться нельзя - рекомендовано добрым словом помянуть своих умерших близких, почитать Евангелие, помолиться.

Поверье гласит, что на Вознесение Иисус ходит по Земле в облике бездомного человека. Поэтому нищим не принято отказывать в милостыне. Она может быть не только в виде денег, а также конфет и печенья, одежды.

Считается, что именно после Волнения Господнего лето полностью вступает в свои права. В ближайшее время следует ждать по-настоящему жарких дней. Те, кто еще не открыл сезон купания, могут это делать (безусловно, с соблюдением всех правил безопасности).

Открытки и поздравления с Вознесением 2021 года

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!

Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

Вознесся Божий Сын на небо,

Он смерти дар преодолел

И от грехов людей очистил,

Господь народ простить сумел!

Пусть праздник пахнет благодатью

И излучает он любовь,

А вера и надежда в людях

Текут по венам, словно кровь!

С Вознесением Господним!

Пусть в семье любовь царит,

Процветание рядом бродит,

Манит нежность, как магнит.

Будут радость и успехи,

Теплота в сердцах живёт,

Исполняются без спешки

Все мечты пусть круглый год!

Пускай Воснесение Господне

Подарит души очищение,

Чтоб на сердце стало спокойней,

Совершите богослужение!

Пусть добро вам Господь посылает

И отводит от всяких невзгод!

И пускай Иисус направляет

Вас дорогой, что к счастью ведет!

Закончилось служение Христа,

В последний раз себя живым явил,

Апостолов своих благословил,

И Бог его на небеса вознёс.

Возрадуемся, в день сороковой,

Прославим, не скрывая восхищенья,

За то, как он прошёл свой путь земной,

Отпразднуем Христово вознесенье.

В Великий день Господня Вознесения

Мы всей душою верим в чудеса,

У Бога просим мы защиты и спасения

И о прощении молим небеса.

Желаю вашим душам чистоты,

Желаю веру в сердце укрепить

И с именем Господним на устах

Желаю жизнь счастливую прожить.

С Вознесением Господнем,

От души вас поздравляю.

Под защитой божьей быть,

Вам всегда, везде желаю.

Вы живите мирно, тихо,

Дары божьи уважайте.

Научитесь жизнь ценить,

Он все видит, это знайте!

Слідом за Великодньою неділею

Величезне свято – Вознесіння!

Христос несподівано так воскрес,

Потім – вознісся до небес!

Зі святом!

Вознесіння Господнє

Звістка прекрасну несе.

Нехай же з радістю сьогодні

Небо вам подарує усе!

Хай буде з вами щастя,

Примноживши благодать,

І тоді негоди всякі

Вас навіки оминуть!

Свято велике сьогодні,

Душам дарує любов –

Вознесіння Господнє

Принесло нам радість знов.