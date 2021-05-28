В пятницу, 28 мая, умер бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь умер. Его доставили в клинику Dahab general hospital, но медикам не удалось его спасти. Мужчина слишком долго пробыл под водой и очень быстро вынырнул из глубины в 40 м.

Об этом сообщают источники "Страны".

По предварительной информации, Виктор Гвоздь вместе с женой находились на отдыхе в отеле Египта Jaz Dahabeya Dahab.

Гвоздь был назначен главой СВР сразу после Майдана в феврале 2014 года. Уволен указом Порошенко 29 апреля 2016 года.

Напомним, около 11 утра Виктор Гвоздь пропал во время дайвинга вблизи города Дахаб. Спасатели сразу же занялись поискам 62-летнего мужчины, ситуацию взяло под контроль посольство Украины в Египте. Гвоздя удалось найти живым.

Также "Страна" сообщала, что в Египте на глазах у мужа погибла украинка. Женщина занималась снорклингом (плаванием под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой), рядом плавал ее супруг, но потом она исчезла из виду. Спасатели, которых позвали на помощь, не смогли спасти девушку.