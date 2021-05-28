Комичный инцидент произошел с крымскими чиновниками во время совещания с участием "главы республики" Сергея Аксенова, которое проходило онлайн. В разгар обсуждения реализации инфраструктурных объектов за спиной у сидящих в кабинете "министра транспорта" Крыма Евгения Исакова чиновников внезапно открылся шкаф и оттуда вышел человек.

"Вы подтверждаете, что рисков нет?" - спросил Аксенов в тот момент, когда неизвестный мужчина за спиной у его собеседников стал выходить из шкафа.

Запись прямого эфира разлетелась по соцсетям и получила резонанс.

"Власти" Крыма уже отреагировали на инцидент. Они объяснили, что появившийся внезапно в кадре мужчина - это не "просто какой-то человек из шкафа", а "первый заместитель начальника службы автомобильных дорог Крыма". При этом на самом деле он появился из двери в соседний кабинет, которая была замаскирована под шкаф.

Напомним, 11 марта в Крыму во время совещания с Аксеновым произошел еще более громкий инцидент, когда министр культуры Крыма Арина Новосельская в прямом эфире выругалась матом из-за неработающей техники.

Также мы сообщали, что Аксенов заявил о завершении острой фазы проблем с водой в Крыму.