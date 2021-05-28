Украина и США прорабатывают телефонный звонок между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Джо Байденом перед саммитом американского лидера с главой России Владимиром Путиным в Женеве.

Об этом сообщили источники ZN.UA в Кабмине Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что американский и российский лидеры встретятся в Женеве. Ожидается, что Байден и Путин встретятся 15-16 июня после завершения первой международной поездки президента США с момента вступления в должность. Позже Кремль и Белый дом официально подтвердили встречу Путина и Байдена в Женеве. Там заявили, что саммит состоится 16 июня.

Как мы писали, Белый дом сообщал, какие темы Байден и Путин обсудят в Швейцарии. Президенты обсудят проблемы, связанные с Украиной, Беларусью, а также темы стратегической стабильности.

Также мы рассказывали, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки охарактеризовала эту встречу как жизненно важную для обеспечения американских интересов.

Отметим, что женевский саммит Путина и Байдена пройдет в отеле, где встречались Горбачев и Рейган.