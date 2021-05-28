Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины расширило список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности страны. В него добавили еще семерых российских культурных деятелей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В список вошли российские актеры Вера Алентова ("Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли"), Евгений Александров ("Ширли-мырли", "Ментовские войны 2", "Палач"), пианист и композитор Игорь Бриль, пианист и джазмен Яков Окуль, певица Эльвира Тугушева (псевдоним Elvira T), президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия, а также оператор этого фонда Денис Каганец.

Всего на сегодня в этом перечне находится 199 человека.

Напомним, недавно в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попали дочь Андрея Миронова Мария, сыгравший в фильме "Тарас Бульба" Игорь Петренко и известный по картине "Ржев" Игорь Копылов.

Также мы писали о том, что на этой неделе украинский Кабмин анонсировал санкции против 11 российских актеров за посещение Крыма.