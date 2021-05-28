В пятницу, 28 мая, Министерство иностранных дел Литвы объявил двух сотрудников белорусского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение семи дней.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

В литовское ведомство вызвали представителя посольства Беларуси, которому вручили дипломатическую ноту, в которой двух сотрудников объявили персонами нон грата "поскольку они осуществляли деятельность несовместимую с их дипломатическим статусом".

"Решение является выражением солидарности с Латвией", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Кроме того, ведомство выразило протест белорусскому представителю из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и независимых средств массовой информации Беларуси. МИД потребовал немедленно освободить Романа Протасевича, его девушку Софию Сапегу и других политических заключенных.

"Двум офицерам разведки Беларуси, работающим под дипломатическим прикрытием, было предложено покинуть Литву. Нет, спасибо и до свидания", - написал министр в Twitter о высылке дипломатов.

Напомним, мэр столицы Латвии Риги заменил государственный флаг Бералуси бело-красно-белым, который считается символом белорусской оппозиции. После этого Минск выслал всех латвийских дипломатов. В ответ Латвия выслала белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

Также сообщалось, что 23 мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет, которые летел в Вильнюс. На его борту был бывший редактор Телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка София Сапега, их обоих задержали.