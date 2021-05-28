Исчезнувшего после погружения во время дайвинга в Египте бывшего главу Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя нашли живым.

Об этом сообщил источник "Страны".

По информации источника,экс-глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь, которого искали после погружения в Египте, найден живым.

Отметим, Гвоздь был главой Службы внешней разведки Украины в 2014-2016 годах. По предварительным данным, Гвоздь вместе с женой находились в Египте на отдыхе в отель Jaz Dahabeya Dahab. 28 мая он занимался дайвингом и не всплыл. После этого начались поиски.

Напомним, "Страна" писала о том, как в феврале в Египте на глазах у мужа погибла украинка. Женщина отдыхала в Египте вместе с супругом. Она плавала под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой. На момент трагедии муж плавал вместе с ней, однако она внезапно исчезла из виду. На помощь позвали спасателей, но сохранить ей жизнь не удалось.

Также мы сообщали, что в феврале 2021 года в Египте в аварию попал автобус с украинцами и россиянами, после ДТП госпитализировали только украинцев.