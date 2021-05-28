В Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило, передав ему ноту протеста для МИД Украины из-за "продолжающихся провокационных акций у российского посольства в Киеве".

Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в пресс-службе российского дипведомства.

Как пояснили в МИД, речь идет о "перфомансе" у здания российского посольства в Киеве 26 мая, устроенном "представителями украинских организаций радикального националистического толка", в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства". На нам националисты сжигали "картонный Кремль".

В связи с этим украинскому дипломату сообщили, что Россия рассматривает это как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. "Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности", - заявили в российском МИДе, добавив, что направили в МИД Украины ноту протеста.

Напомним, недавно российское посольство в Украине уже направляло ноту протеста Киеву. Тогда причиной тоже стала акция протеста возле дипмиссии РФ в украинской столице.

Также мы писали, что в МИД РФ назвали ситуацию с национализмом в Украине позором для Европы.