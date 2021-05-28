В пятницу, 28 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Сочи, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает близкий к президенту Беларуси Telegram-канал "Пул первого".

"А тем временем Лукашенко уже в Сочи", - говорится в сообщении.

Напомним, о встрече президентов стало известно в начале недели. Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в закрытом формате, как и две предыдущие встречи в Сочи и Москве. По информации источников, частота встреч президентов связана с работой над "дорожными картами" по интеграции стран, которую планируется завершить к осени.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что во время переговоров Лукашенко затронет резонансную тему о самолете, который экстренно сел в Минске (после чего основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку задержали).

Также мы рассказывали, что Владимир Путин и Александр Лукашенко уже встречались в Сочи в этом году, мы рассказывали, о чем говорили президенты. Также мы показывали видео, где они катались на лыжах на курорте Красная поляна.