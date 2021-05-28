Хасиды предлагают создать в Умани единый центр паломничества хасидов, где паломники смогут регистрироваться, оплачивать туристический сбор и решать другие вопросы.

Об этом заявила юрист Международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана Ирина Рыбницкая, передает корреспондент "Страны".

Этот вопрос обсуждался во время мониторингового визита в Умань Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Председатель комитета Дмитрий Лубинец хотел на месте изучить, обеспечиваются ли в Умани права национальных меньшинств в местах их компактного проживания.

"Как глава профильного комитета по вопросам национальных меньшинств и межнациональных отношений, находясь сейчас в рабочих поездках, встречаясь с представителями нацменьшинств, безусловно я не мог обойти город Умань, где традиционно каждый год большое количество представителей Израиля приезжают и находятся на территории Украины. Поэтому я хотел пообщаться с местным населением о том, чем им помочь, какие есть проблемы, как реагируют на проблемы органы государственной власти", - рассказал Лубинец.

Дмитрий Лубинец встретился с представителями Международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана и хасидами, которые постоянно проживают в Умани, чтобы учесть их предложения к законопроекту о национальных меньшинствах.

"В Умани, в районе паломничества хасидов, постоянно проживают около 100 семей. Некоторые уже имеют гражданство Украины. Но некоторые предприниматели запрещают хасидским детям посещать заведения, некоторые службы такси отказываются возить хасидов, а местные политики до сих пор используют тему хасидов, для борьбы с оппонентами. Так, например, в городе идет реформа образовательных учреждений, но политические оппоненты подстрекают жителей Умани, говоря, что школы продадут хасидам", - сообщил представитель общины Хайм Хазин.

Юрист Международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана Ирина Рыбницкая также рассказала о трудностях хасидов с приездом в Умань.

"В Умань приезжают брацлавские хасиды. Ими занимается Международный благотворительный фонд имени Рабби Нахмана. До Рош-ха-Шана еще 3 месяца, но подготовка к празднику уже началась. Большинство хасидов спрашивают, позволит ли им Украина в этом году посетить могилу Раби Нахмана. Большое количество хасидов получили так называемые "черные визы", когда пытались в прошлом году приехать в Украину во время запрета. По приезду в город у паломников тоже возникает много проблем. По нашему мнению, в Умани нужно создать единый центр паломничества хасидов, который будет их регистрировать, где паломники смогут оплатить туристический сбор и решить любой вопрос. Сейчас новая местная власть и председатель Черкасской ОГА Александр Скичко помогают нам в решении некоторых вопросов. Но нам нужна поддержка и коммуникация с Офисом президента. Президент Владимир Зеленский заявил о строительстве маленького Иерусалима в Умани. У нас есть предложения и заинтересованность американских бизнесменов, которые готовы инвестировать", - заявила Рыбницкая.

Дмитрий Лубинец выслушал все проблемы и сообщил, что разрабатывается закон, который будет направлен на защиту прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

"Мне очень понравилось, что я услышал только положительные отзывы, что государство вникает в проблемы, способствует на уровне облгосадминистрации, на уровне местной власти. Надеюсь, что мы вместе будем улучшать, как связь между Украиной и Израилем, так и пребывание здесь людей во время их праздников", - сказал нардеп.

Напомним, в 2020 году у паломников-хасидов возникли трудности с посещением Умани для празднования еврейского нового года Рош-ха-Шана. Из-за карантина был ограничен въезд в Украине, в результате более полутора тысяч хасидов застряли на границе Беларуси и Украины.

Также мы писали о том, что в этом году хасиды смогут приехать в Умань на Рош ха-Шана со справкой о вакцинации.