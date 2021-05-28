В марте в Ровно ученик шестого класса в уборной ресторана изнасиловал мальчика, который учился в пятом классе. Мать ребенка обратилась в полицию.

Об этом сообщает Rivne online.

Как пишет издание, мама пятиклассника обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям о том, что ученик шестого класса совершил действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением в тело с ее сыном. Инцидент произошел днем, в уборной ресторана "Хижина".

После этого полиция начала производство. Назначен ряд необходимых экспертиз, в частности психолого-психиатрическая. После завершения экспертиз, в июне, будет принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности. Так как школьник еще не достиг возраста ответственности, могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.

Напомним, в Киеве заместитель директора школы по хозяйственной работе изнасиловал в лифте 10-летнюю девочку. Ему грозит восемь лет тюрьмы.

Также "Страна" сообщала, что в Днепропетровской области 15-летний подросток в гостях изнасиловал двухлетнюю дочь хозяйки дома. Подросток признался правоохранителям в своем поступке.