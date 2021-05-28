В пятницу, 28 мая, завершилось очередное заседание Окружного административного суда Киева по иску Минюста о запрете Партии Шария.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сторона защиты Партии Шария подала ходатайство про допуск третьих лиц (сторонников партии) к участию в процессе, но суд его отклонил.

Министерство юстиций подало ходатайство о назначении психолого-лингвистической экспертизы по видеороликам Анатолия Шария, на предмет призывов к насильственному свержению конституционного строя в Украине.

Судья удовлетворила данное ходатайство.

Как сообщил адвокат партии Шария Валентин Рыбин, сейчас судья вынесла решение об остановке производства до получения результатов экспертизы. Материалы дела направлены в Харьков в институт судебной экспертизы имени Николая Бокариуса.

На этом заседании суда к команде юристов Партии Шария присоединилась экс-уполномоченная по правам человека в Украине (в 2012-2017 годах) Валерия Лутковская.

Напомним, 11 марта Минюст подал в ОАСК иск о запрете деятельности "Партии Шария" в Украине.

Перед этим СБУ объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Затем СБУ заявила о нарушениях при перерегистрации "Партии Шария" и попросила международной помощи в деле.

В начале мая суд разрешил привлечь представителя СБУ к процессу о запрете "Партии Шария".