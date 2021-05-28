Сегодня, 28 мая, около 11:00 (по Киеву - около 12:00 - Ред.), в Египте во время дайвинга вблизи города Дахаб после погружения не всплыл бывший глава Службы внешней разведки в 2014-2016 годах 62-летний Виктор Гвоздь.

Об этом сообщили "Стране" источники в дипломатических кругах.

Сразу после его исчезновения спасатели занялись поиском его или его тела. Ситуацию взяли под контроль посольство Украины в Египте.

По предварительной информации, Виктор Гвоздь вместе с женой находились на отдыхе в отель Jaz Dahabeya Dahab.

Гвоздь был назначен главой СВР сразу после Майдана в феврале 2014 года. Уволен указом Порошенко 29 апреля 2016 года.

Ранее мы рассказывали, как украинец погиб на болгарском курорте "Солнечный берег". Тело мужчины нашли на берегу моря на пляже у гостиницу "Гларус". По предварительным данным, украинец утонул и его тело волной выбросило на берег.

Также сообщали, как в феврале во время отдыха в Египте во время снорклинга на днях погибла жительница города Ровно. На момент трагедии он плавал вместе с ней, однако она внезапно исчезла из виду. На помощь позвали спасателей, но сохранить ей жизнь не удалось.