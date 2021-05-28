В этом учебном году образовательным учреждениям рекомендовали воздержаться от любых массовых мероприятий, учитывая противоэпидемические требования в связи с эпидемий коронавируса. Но решения о проведении выпускных будут принимать директора школ.

Об этом говорится в ответе Минобразования на запрос "Укринформа".

"На период действия карантина предложено воздержаться от проведения любых массовых образовательных, спортивных и культурно-художественных мероприятий во всех учреждениях образования, организованных экскурсионных поездок, выездов групп учащихся и студентов в туристические путешествия и т. п., а также принять неотложные меры, направленные на минимизацию непосредственных физических контактов между участниками образовательного процесса. Учитывая указанное, решение о проведении выпускных вечеров, в соответствии с полномочиями, принимают руководители учебных заведений", - говорится в ответе.

Кроме того, в МОН напомнили, что эти рекомендации даны письмом министерства от 19.10.2020 № 1/9-589 "О принятии мер противодействия распространению COVID-19".

Также рекомендации по созданию безопасных условий для организации работы учреждений общего среднего образования в 2020/2021 учебном году изложены в письме Министерства образования и науки структурных подразделений от 05.08.2020 № 1/9-420.

Напомним, ранее в Минобразования констатировали падение качества образования в Украине из-за карантина.

Также в МОН Украины объяснили, что делать участникам внешнего независимого оценивания в случае болезни.