Чехия открывает для иностранцев свои границы, которые из-за коронавируса были на замке с 30 января. С 31 мая путешествовать между Чехией и Венгрией, Германией, Польшей, Австрией, Словакией, Словенией и Хорватией можно будет после получения первой дозы вакцины против Covid-19. Сертификаты для туристов из этих семи стран также будут признаны и могут понадобиться для посещения некоторых заведений.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства в пятницу, 28 мая, передает novinky.cz.

А с 1 июня, в Чехию смогут въехать вакцинированные граждане Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи, заявил министр иностранных дел Якуб Кулханек в Twitter.

Также допускается въезд в Чехию лиц, имеющих не менее 22 дней после первой дозы вакцины, из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии.

Условия прибытия в Чехию регулируются так называемой картой путешественника, обновление которой должно выдать сегодня Министерство зравоохранения страны.

Напомним, 1 марта из-за эпидемии Covid-19 власти Чехии ввели в стране жесткий карантин.

Также мы сообщали, что Чехия обратилась к соседним странам за помощью в борьбе с коронавирусом.









