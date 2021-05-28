В Запорожье в детском саду №90 одному из малышей запретили пользоваться туалетной бумагой из-за того, что его мама отказалась сдавать 1000 гривен на ремонт. Другие родителями затравили женщину и удалили ее из чата "родительского комитета" в соцсети.

Об этом сообщает общественная организация "ОО Хочу учиться" на своей странице в Facebook.

По словам активистов, скандал возник после родительского собрания. На ней одна из мам, которая работает воспитателем в этом же детском саду, инициировала сбор на ремонт группы по 1 000 гривен. По ее словам, нужно было красить, клеить обои и устанавливать натяжной потолок.

При этом сдавать деньги согласились не все родители. У некоторых возник вопрос по поводу пожарной безопасности. Впрочем, инициаторов сбора средств этот вопрос не остановил. По словам воспитательницы, детям с потолка на голову сыплется штукатурка, и прежде чем вечером вывести их к родителям, она вытирает им голову.

В итоге, ребенку одной из мам, которая отказалась сдавать деньги, не давали туалетную бумагу.

На видео запечатлен разговор мамы которая отказалась сдавать деньги на ремонт, с воспитательницей Ирины Васильевной. На вопрос, почему ребенку не дают бумагу, воспитательница сказала, что к ней обратились родители с вопросом "чем ее (матери, отказавшейся сдать деньги - Ред.) ребенок подтирает попу", а узнав, что она не приносит списки хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ребенку давать туалетную бумагу.

Кроме того, маму мальчика затравили родители других деток. После ее отказала сдать деньги они предложили удалить из чата "родительского комитета" в соцсети маму, которая, по словам воспитательницы, всех провоцирует на грубости. Многие поддержали эту идею. Вскоре ее удалили из этого чата.

"После того, как воспитатель догадалась, что ее снимали, в Вайбер чате написали, что ей позволяют пользоваться "их" туалетной бумагой. И сразу удалили ее из группы", - добавили активисты.

В Коммунарском территориальном отделе образования, как сообщает ТСН, заявили, что на приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются деньги из городского бюджета, и все садики ей обеспечены, впрочем, сколько именно было закуплено в детсад №90, сразу ответить не смогли.

В райотделе также добавили, что в сложившейся ситуации в детском саду №90 сейчас разбираются.

Ранее мы рассказывали, как в детсаду Киева воспитатели высмеивали 4-летнего мальчика за то, что он ходит в туалет стоя.

Также сообщали, как во Львове родители детей из детсада захватили здание другого детсада и начали выносить оттуда мебель.