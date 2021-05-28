Европейский союз обещает выделить Беларуси 3 миллиарда евро экономической поддержки, как только страна "вступит в процесс демократических преобразований".

Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

Еврокомиссия представляет Совету план комплексного плана экономической поддержки будущей демократической Беларуси в пятницу, 28 мая.

"План на сумму до 3 миллиардов евро отражает обязательство Европейского союза поддержать стремление белорусского народа к мирному демократическому переходу в стране после президентских выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми", - сообщили в Евросоюзе.

Пакет экономической помощи на 3 миллиарда евро представляет собой сочетание грантов и займов с привлечением государственных и частных инвестиций. Его обещают активировать, "как только Беларусь вступит в процесс демократических преобразований". Средства направят для того, чтобы помочь Беларуси стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными, и увеличить потенциал роста и создание рабочих мест.

Планируемая поддержка сосредоточена на следующих основных моментах: интенсификация восстановления экономики за счет финансовых вливаний; поддержка структурных реформ и повышение конкурентоспособности; улучшение экономического управления и развитие частного сектора; совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с европейскими стандартами; поддержка развития человеческого капитала.

Напомним, сейчас Евросоюз работает над скорейшим внедрением санкций в отношении Беларуси из-за задержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича. В рамках нового пакета ограничений речь пойдет о конкретных лицах, компаниях и платежах.

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