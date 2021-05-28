Украинские кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, туалетная бумага и другие товары в ближайшие полгода могут импортироваться в Беларусь только на основании индивидуальных лицензий.

Об этом в соцсети сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка. Отметим, что тем самым он подтвердил информацию "Страны", которая появилась ранее.

По его данным, такое решение Совет министров Беларуси утвердил 26 мая.

"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель", - говорится в сообщении.

По мнению торгового представителя Украины, такие действия являются необоснованными и дискриминационными, поскольку режим индивидуального лицензирования означает "ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь".

По словам Качки, сейчас Кабмин проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.

Индивидуальному лицензированию подлежат такие товары:

кондитерские изделия

шоколад

соки

пиво

кирпич

плиты ДСП и ДВП

керамическая плитка

обои

сельхозтехника для сеяния

туалетная бумага и упаковка

школьные ампулы

стиральные машины

мебель

"Это фактически остановит украинский экспорт в эту страну. Пока, впрочем, о таких решениях официально белорусские власти не заявляют. Для справки - экспорт украинских товаров в Белоруссию в 2020 году составил $ 1,33 млрд", - ппрокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

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