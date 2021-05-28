В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают текущую ситуацию в Украине "позором международных структур", куда входит страна. В ведомстве считают, что в стране есть национализм.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Россия 24."

"На Украине не идет формирование национального самосознания, а имеется махровый национализм.... это проблема европейского континента... К сожалению, ситуация на Украине является позором для всех международных структур, куда Украина входит и под обязательствами которых она подписалась, стремясь в светлое будущее...Вот в будущее светлое они стремились, а оказались в темном прошлом", - сказала Захарова.

Кроме того, речь зашла о ситуации на День Вышиванки, когда президент Владимир Зеленский надел не классическую украинскую вышиванку, а русскую косоворотку.

"На первый взгляд, это история комичная, связанная с недоработками имиджмейкеров. На самом деле, это глубинная проблема заигрывания с национальными чувствами, без реального глубинного знания и понимания ситуации", - считает Захарова.

Напомним, в Украине собираются провести международную антинационалистическую конференцию.

Также сообщалось, что в День Победы возле парка Славы националисты устроили провокацию и зиговали в сторону ветеранов.